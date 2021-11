Windows 10 21H2 do pobrania. Aktualizacja czeka w Windows Update

Windows 10 21H2 to druga w tym roku "duża" aktualizacja Dziesiątki, która jest jednocześnie ostatnim tak ważnym momentem w roku dla osób, które wciąż nie przeszły na Windowsa 11 - bo nie chcą lub nie mogą z uwagi na wymagania. Windows 10 będzie jeszcze długo aktualizowany pod kątem bezpieczeństwa, ale bez wątpienia największe nowości będą trafiać wyłącznie, a przynajmniej w pierwszej kolejności, do Windowsa 11.

Windows 10 21H2 przynosi stosunkowo nieduże zmiany, które nie są zauważalne na pierwszy rzut oka. Główne nowości to obsługa standardu WPA3 H2E (co dotyczy bezpieczeństwa połączeń Wi-Fi), inne podejście do obsługi układów graficznych w środowisku WSL oraz zmiany w zakresie wdrażania Windows Hello w firmach. Dla typowego domowego użytkownika instalacja Windows 10 21H2 nie będzie więc bardziej ekscytująca, niż w przypadku comiesięcznych łatek bezpieczeństwa.