Windows 10: majowa aktualizacja trafiła dopiero do 7 proc. komputerów z "dziesiątką"

Majowa aktualizacja Windows 10 jest widoczna w coraz większej liczbie komputerów. Jak wynika z najnowszych statystyk AdDuplex, wersja 20H1 działa już w 7 proc. komputerów z Windows 10. To podobne tempo wdrażania, jak w przypadku poprzedniej, listopadowej aktualizacji systemu – trudno je uznać za szczególnie dobre.

Windows 10 2004 jest z nami od 27 maja. Tak przynajmniej wygląda teoria, bowiem w praktyce nowej wersji do dzisiaj nie można pobrać w wielu komputerach. Na jaw szybko wyszły problemy ze zgodnością, a w efekcie Microsoft wstrzymał wdrażanie tam, gdzie instalacja nowej wersji mogłaby wyrządzić więcej szkód niż pożytku.

Obecna popularność wersji Windows 10, źródło: AdDuplex.

To dobre podejście pod względem bezpieczeństwa, jednak tempo naprawiania systemu jest zbyt wolne, by nie dostrzegać wad tego rozwiązania. Skutkiem ubocznym jest stale rosnąca fragmentacja Windows 10 i aktualizowanie komputerów w tempie, które jest dalekie do ideału. Najnowsze statystyki niestety tylko potwierdzają ten trend. Wciąż niemal połowa użytkowników Windows 10 korzysta z wersji 1903, która została wydana ponad rok temu.

AdDuplex przygotowuje swoje statystyki w oparciu o analizę reklam wyświetlanych przez użytkowników Windows 10. W tym przypadku wyniki są źródłem analizy działań grupy około 150 tys. osób korzystających z Windows 10 w swoich komputerach.