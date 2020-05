Windows 10: użytkownicy spędzają w nim ponad 4 biliony minut miesięcznie

Udostępnij:

Windows 10 jest wykorzystywany miesięcznie łącznie przez ponad 4 biliony minut. Ta niecodzienna informacja pojawiła się we wpisie Panosa Panay'a z Microsoftu na oficjalnym blogu Windows 10. Jak się okazuje, jest to 75-procentowy wzrost rok do roku, ale na tym etapie trudno jednoznacznie stwierdzić, co wpłynęło na taki wynik – metodologia pomiaru jest nieznana.

4 biliony minut to ponad 66 miliardów godzin. Zakładając, że Windows 10 działa w miliardzie regularnie wykorzystywanych sprzętów, oznacza to średnio 66 godzin miesięcznego działania w jednym komputerze. To z kolei około 16 godzin tygodniowo lub niecałe 2,5 godziny dziennie. Oczywiście takie obliczenia obarczone są ogromnym błędem, a uzyskana w ten sposób średnia nie mówi nam wiele, ale pokazuje z jaką skalą mamy do czynienia – teoretycznie każdy komputer z Windows 10 działa po kilkanaście godzin w tygodniu.

Zaskoczeniem może być jednak przede wszystkim wzrost spędzanego czasu w Windows 10. Wpływ na to może mieć między innymi koniec wsparcia Windowsa 7 w styczniu bieżącego roku. W efekcie część użytkowników zmieniła swoje komputery lub systemy, przechodząc na nowszą "dziesiątkę", a w konsekwencji wpływając na opisywane statystyki.

Na tym etapie nie jest też jasne, w jaki dokładnie sposób Microsoft liczył czas spędzany w Windows 10. Zastanawiające jest, czy jest to całkowity czas działania komputerów z zainstalowaną "dziesiątką", czy też na przykład jedynie podczas korzystania z systemowych aplikacji. Nie wiadomo też, czy wliczono w to czas potrzebny na – liczne przecież – aktualizacje. Aby poznać więcej szczegółów tych ciekawych statystyk, skontaktowaliśmy się z polskim oddziałem Microsoftu. Jeśli uzyskamy dodatkowe informacje, niniejsza publikacja zostanie zaktualizowana.