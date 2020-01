Windows 10 w miliardzie komputerów. Sukces 2 lata po terminie

Udostępnij:

Wszystko wskazuje na to, że Windows 10 działa już w miliardzie komputerów. To cel, który Microsoft wyznaczył sobie jeszcze w 2015 roku, kiedy Windows 10 dopiero pojawiał się na rynku.

Wówczas szacowano jednak, że taką liczbę instalacji uda się osiągnąć maksymalnie w 3 lata, czyli najpóźniej w 2018 roku. Jak widać, rzeczywistość okazała się mniej kolorowa od prognozy. Na przekroczenie miliarda instalacji Windows 10 zwraca uwagę MSPoweruser powołując się na oficjalną włoską stronę poświęconą Windows 10.

Informacja o miliardzie instalacji z włoskiej strony o Windows 10.

Co ciekawe, w chwili tworzenia niniejszego tekstu, strona Microsoft by the numbers nie została jeszcze zaktualizowana. Wcześniej producent chwalił się przekroczeniem 900 milionów instalacji we wrześniu 2019 roku. Niewykluczone, że spora część z kolejnych 100 milionów komputerów to sprzęt, który wcześniej działał w oparciu o Windowsa 7, który nie jest już wspierany.

Windows 10, jak niezmiennie deklaruje Microsoft, jest ostatecznym wydaniem systemu, które będzie już tylko dostawać aktualizacje, ale nie zostanie zastąpione nowym produktem. Przez długi czas owe aktualizacje składały się przede wszystkim z dwóch dużych wydań rocznie oraz comiesięcznych łatek bezpieczeństwa. Od reguły pojawiały się również wyjątki.

Ostatnio jednak Microsoft skłania się ku uproszczenia procesu aktualizacji i wydawania tylko jednej dużej aktualizacji rocznie. Poza nią system ma być głównie dopieszczany i naprawiany.

Pierwsza tego typu sytuacja jest już za nami – pod koniec ubiegłego roku użytkownicy otrzymali "nowe wydanie systemu" w formie aktualizacji zbiorczej, która naprawiała usterki, ale nie wprowadzała wielu nowych funkcji. Niestety, choć od tamtego momentu minęły już ponad dwa miesiące, do dzisiaj listopadowa aktualizacja trafiła tylko do 15 procent użytkowników.