Windows 10 już wkrótce może zacząć reklamować pakiet Microsoft Office na jeszcze jeden ze sposobów. Jak zauważono na Twitterze, Microsoft sprawdza właśnie jak przyjmą się niewielkie reklamy Office'a, które miałby wyświetlać WordPad – darmowy edytor tekstu od lat dostępny w Windowsie już na starcie.

Jak sugerują zrzuty ekranu, propozycja darmowego sprawdzenia Office'a online wyświetli się w formie niewielkiego paska tuż nad edytowanym dokumentem i będzie przypominać ostrzeżenia poprzedzające uruchomianie makr w Excelu. Jak zakłada MSPoweruser, reklama będzie się najpewniej wyświetlać tylko tym osobom, które nie są użytkownikami pakietu Office.

BREAKSCLUSIVE: Microsoft WordPad is getting a new feature! An ad for Office web apps!



Screenshot shows 6 experimental variants.



vso/tfs id 23834136

variants 1-6 pic.twitter.com/TdYOuKkLZc — Rafael Rivera (@WithinRafael) January 20, 2020

Jak nietrudno się domyślić, propozycja skorzystania z darmowego Worda, Excela czy PowerPointa w wersji online ma zapewne w dłuższej perspeketywie na celu skłonienie użytkowników do zakupu Office'a 365 czy jednorazowej licencji Office'a 2019. To oczywiście spory wydatek, na który nie każdy może sobie pozwolić i nie zawsze jest uzasadniony.

Chcesz Office'a 365? Na pewno nie? A może jednak?

Reklamy trafiające do WordPada to oczywiście nie pierwsze miejsce, w którym Microsoft mniej lub bardziej delikatnie sugeruje korzystanie z pakietu Office. Propozycja skorzystania z wersji próbnej pojawia bowiem po raz pierwszy już na etapie instalacji Windows 10 i to można jeszcze zrozumieć.

Pierwsza zachęta do korzystania z Office'a pojawia się już podczas instalacji Windowsa 10.

Na tym jednak nie koniec, bo nawet jeśli użytkownik nie zdecyduje się na korzystanie z Office'a, Windows 10 i tak umieści w obszarze startowym kafelki z szeregiem skrótów do aplikacji z tego pakietu, raz jeszcze licząc na skuteczną zachętę do sprawdzenia jego możliwości.

Jeśli aktualizacja WordPada pojawi się u wszystkich, Microsoft zyska w ten sposób kolejne narzędzie, które być może zachęci nowych użytkowników przynajmniej do sprawdzenia najnowszego Worda, Excela i PowerPointa w wersjach online.