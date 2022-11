Windows 11: Microsoft nie wie, jak ma wyglądać wyszukiwarka. Prosi o pomoc

Microsoft do tego stopnia "zepsuł" Ekranem Startowym wyszukiwarkę w Windows 8, że w Dziesiątce konieczne było dodanie gigantycznego pola wyszukiwania do paska zadań. Element ten dominuje nad wszystkimi innymi na dole ekranu. Informowano, w ramach projektu Insider, że wielka wyszukiwarka jest po to, by użytkownicy wiedzieli, że da się "po prostu pisać" żeby coś znaleźć.