Windows 11: Microsoft zaprasza do testowania kart w Eksploratorze

Aby sprawdzić, jak karty Eksploratora sprawują się w Windowsie 11 w praktyce, trzeba być członkiem programu Insider. Microsoft oficjalnie zresztą zaprasza do sprawdzania nowej funkcji i wychwytywania błędów. Aby sprawdzić karty, niezbędne jest zainstalowanie przynajmniej kompilacji 25136 Windowsa 11 dostępnej na kanale Dev.

Karty działają analogicznie jak te, które znamy z przeglądarek internetowych. Użytkownik ma w efekcie możliwość przeglądania zawartości kilku lokalizacji z Eksploratora w ramach jednego okna , co obecnie nie jest dostępne w stabilnym wydaniu Windowsa 10 czy 11. Chodzi o wyświetlanie na kolejnych kartach np. kilku katalogów, w tym Dokumentów, Pobranych czy zawartości OneDrive'a - wszystko bez zajmowania dodatkowego miejsca na Pasku Zadań.

W tym momencie trudno z całkowitą pewnością stwierdzić, czy i kiedy obsługa kart Eksploratora trafi do stabilnego Windowsa 11. Można zakładać, że tym razem jest to tylko kwestia czasu, ale z drugiej strony lata temu na etapie rozwoju funkcji Sets, nic nie wskazywało na to, że Microsoft w pewnym momencie zrezygnuje z dalszego rozwoju i wdrożenia (szczególnie, że na pewnym etapie testów funkcja działała już całkiem dobrze).