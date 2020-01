Windows 10. Prosty programik, który ułatwia przeskakiwanie między trybami wyświetlania

Udostępnij:

Bądźmy szczerzy, implementacja trybu ciemnego w Windows 10 do najlepszych nie należy. System umożliwia co prawda zmianę wiodącej kolorystyki, ale tylko poprzez suwak w menu ustawień, bez jakiegokolwiek harmonogramu czy automatyki. W dodatku tryb ciemny nie jest wdrożony przekrojowo. Ot, choćby klasyczny panel sterowania go nie wspiera.

Jasne, można sobie okrężną drogą zdefiniować zmianę motywu o danej godzinie poprzez Harmonogram zadań, ustawiając cykliczną zmianę w rejestrze. Ale to dalej nie rozwiązuje problemu związanego z brakiem szybkiej możliwości dostosowania wyglądu systemu do dynamicznie zmieniających się warunków. Na przykład wtedy, gdy mowa o laptopie co do którego nie mamy pewności, w jakich warunkach przyjdzie mu pracować w danej chwili.

Rozwiązanie brzmi: Easy Dark Mode

Easy Dark Mode to niezwykle lekki i niewymagający instalacji, a mimo wszystko bardzo przydatny programik dla użytkowników Windowsa 10 w wersji 1803 lub nowszej.

Po uruchomieniu narzędzie wyświetla ikonkę w zasobniku. Jej kliknięcie błyskawicznie zmienia tryb aplikacji z jasnego na ciemny i odwrotnie. Ponadto, można w tym celu utworzyć specjalny przycisk, wyświetlający się jako najwyższy element pulpitu. Albo zrealizować zmianę poprzez zdefiniowany skrót klawiszowy.

Jest to spore ułatwienie dla osób, które trybu jasnego i ciemnego używają zmiennie, w zależności od aplikacji. Jak wiadomo, domyślnie Windows 10 pozwala zmienić kolorystykę tylko z poziomu menu ustawień, a jego każdorazowe odwiedzanie jest na dłuższą metę niewygodne.

Narzędzie Easy Dark Mode pobierzesz z naszego katalogu oprogramowania.