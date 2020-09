Windows Terminal zyskuje nowe funkcje. Wersja 1.4 Preview wprowadza obsługę hiperłączy

Udostępnij:

Windows 10 otrzymuje Windows Terminal 1.3 i testową wersję Preview 1.4. W stabilnym wydaniu pojawiły się nowości, które trafiły do testowego jeszcze w sierpniu bieżącego roku i nie powinny być dużym zaskoczeniem. Nowe funkcje, które już można sprawdzać w wydaniu 1.4 Preview przedstawiono podczas konferencji Microsoft Ignite 2020.

W krótkim wpisie na blogu, Microsoft opisał zmiany, które pojawią się w Windows Terminalu 1.4. Część widać już na pierwszy rzut oka – aplikacja zyskała zadania w Menu Start i systemowej wyszukiwarce, dzięki którym Terminal może zostać uruchomiony od razu na przykład w celu korzystania z PowerShella czy Wiersza polecenia.

"Zadania" dostępne dla Windows Terminala Preview, fot. Microsoft.

Inna nowość to obsługa hiperłączy. Odpowiednio oznaczone można odwiedzać w sposób znany choćby z Worda: wystarczy przytrzymać klawisz Ctrl i kliknąć na linku kursorem myszki. Microsoft już teraz dodaje, że trwają prace nad automatycznym rozpoznawaniem linków z czystego tekstu. Wówczas nie będzie konieczne ich właściwe wprowadzanie do Terminala, by zostały "podkreślone". Windows Terminal 1.4 Preview to także obsługa renderowania prostych grafik i poprawki błędów.

Windows Terminal oraz Terminal Preview można pobrać bezpośrednio ze sklepu Microsoft Store w Windows 10. Co istotne, mogą to zrobić wszyscy użytkownicy – niezależnie od przynależności do programu testów Insider związanego z samym Windows 10.

Windows Terminal (w tym wersja Preview w menu Wszystkie wersje) jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.