Włosi się nie ugięli. Wprowadzają podatek cyfrowy już od 2020 roku

Już od 1 stycznia 2020 roku we Włoszech będzie obowiązywać nowe prawo. Giganci technologiczni tacy jak Facebook, Google, Amazon, Microsoft czy Apple zapłacą podatek cyfrowy, wynoszący 3 proc. od przychodów uzyskiwanych w danym państwie.

Włochy dołączają do Francji i wprowadzają podatek cyfrowy. Dotyczy on korporacji internetowych, których przychody globalne osiągną 831 mln dol. oraz ponad 6 mln dol. na rynku włoskim. Takie rozwiązanie planuje wprowadzić też Unia Europejska oraz organizacja OECD.

Polski rząd również planował wprowadzenia podatku cyfrowego. W marcu hucznie ogłaszał to premier Mateusz Morawiecki, jednak wszystko zmieniło się podczas wizyty wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a we wrześniu 2019 roku. Teraz podobno rząd znowu ochoczo powraca do planów.

Polskiemu rządowi zależy na tym, aby wszystkie podmioty działające na rynku były sprawiedliwie opodatkowane - zapewnia wiceminister finansów Jan Sarnowski - czytamy w serwisie Money.pl. Wprowadzenie podatku cyfrowego w Polsce mogłoby wprowadzić blisko 1 miliarda złotych do budżetu rocznie.

Francja jako pierwsza wprowadziła podatek cyfrowy, a teraz boryka się z groźbami ze strony rządu amerykańskiego. Donald Trump na wiadomość o przyjęciu nowego prawa przez Francuzów stwierdził, że "takie kroki spotkają się z podatkowym odwetem ze strony USA".