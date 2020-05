Wydrukuj sobie pakiet wyborczy. PDF już jest w internecie

Udostępnij:

Wybory 2020. Po jednej aferze szykuje się druga? Karty do głosowania pojawiły się na ulicach i chodnikach Głogowa – pisał serwis WP Wiadomości. Co dalej? Teraz pakiet wyborczy możecie wydrukować sobie sami, bo trafił do sieci w formie pliku PDF.

Plik, o którym mowa, nosi wymowną nazwę pakietwyborczy.pdf i znajduje się na – tutaj uwaga – serwerze należącym do Urzędu Miasta w Białymstoku. Zaindeksowało go kilka wyszukiwarek.

Trudno powiedzieć, jak się tam znalazł, a tym bardziej dlaczego jest dostępny publicznie, ale fakt jest faktem. Niniejszym każda osoba dysponująca kolorową drukarką i ryzą papieru może rozpocząć produkcję własnych kart do głosowania wraz z niezbędnym oświadczeniem o osobistym oddaniu głosu. (Być może to właśnie takie karty krążyły po Głogowie?).

Co w tej sprawie kluczowe, nie wydaje się, aby oficjalne karty wyborcze miały jakiekolwiek zabezpieczenia przed fałszerstwem. Dotychczasowe wycieki nie przedstawiają żadnych hologramów czy znaków wodnych, co mogłoby utrudnić ewentualny wydruk domowy.

Oczywiście w myśl obowiązującego w Polsce prawa, a konkretniej art. 248 kk, fałszowanie dokumentów wyborczych jest przestępstwem. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 3. Niemniej, jak to głosi stare porzekadło, okazja czyni złodzieja.