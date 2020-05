Wyszukiwanie obrazem w Google – zobacz, jak łatwo znaleźć podobne zdjęcia

Udostępnij:

Wyszukiwanie grafik w Google nie musi się ograniczać do wpisywania słów kluczowych z klawiatury. Warto wiedzieć, że możliwe jest także wyszukiwanie zdjęciem, co pozwala w prosty sposób znaleźć grafiki w podobnym stylu lub te same, ale na przykład w wyższej rozdzielczości.

Google pozwala przy tym wybrać źródłowe zdjęcie na kilka sposobów: wyszukiwana grafika może zostać wgrana z dysku lub wskazana w sieci. Wszystko to działa ponadto jeszcze inaczej w telefonach. Do wyszukiwania obrazem w smartfonach może też posłużyć aplikacja Obiektyw Google.

Wyszukiwanie obrazem na komputerze

Szukanie podobnych zdjęć w Google nie jest trudne i w praktyce sprowadza się tylko do kilku kliknięć. Aby rozpocząć wyszukiwanie zdjęciem, trzeba zacząć od włączenia wyszukiwarki grafiki – wystarczy kliknąć na zakładkę Grafika w Google.

Opcję szukania grafik przy pomocy obrazu włącza się symbolem aparatu fotograficznego tuż obok pola wyszukiwania. Wówczas na ekranie pojawią się dwie możliwości wskazania grafiki źródłowej, na podstawie której Google będzie wyszukiwać kolejne.

Pierwsza możliwość to wyszukiwanie grafiki zdjęciem z internetu. W tym przypadku konieczne jest wklejenie linku bezpośredniego, który prowadzi do zdjęcia, które ma być źródłem wyszukiwania. Później pozostaje już tylko skorzystać z przycisku Wyszukiwanie obrazem.

Druga opcja to przesłanie grafiki z dysku komputera. W tym celu należy wybrać drugą zakładkę i wskazać odpowiedni plik. W tym przypadku wyszukiwanie uruchomi się automatycznie, gdy tylko zdjęcie zostanie wysłane na serwer. W pomocy technicznej Google'a można przeczytać, że od tego momentu jest przechowywane co najwyżej przez 7 dni.

Niezależnie od wybranej metody, na tym etapie w wyszukiwarce powinny być już widoczne tylko podobne zdjęcia znalezione w Google Grafika.

Wyszukiwanie obrazem na Androidzie

Wyszukiwanie obrazem na Androidzie przebiega nieco inaczej. Tutaj na początku konieczne jest wyszukanie w Google Grafika obrazka, który ma być tym źródłowym. Wówczas należy otworzyć menu kontekstowe (dłużej przytrzymując zdjęcie palcem), gdzie można skorzystać z opcji Szukaj tej grafiki w Google.

Na Androidzie można z łatwością znaleźć podobne obrazy do tego, który został już znaleziony w Google, fot. Oskar Ziomek.

Wówczas na ekranie pojawią się wszystkie wyniki wyszukiwania związane z wybranym zdjęciem. Aby przejść do samych grafik, należy skorzystać z przycisku Więcej rozmiarów, który jest widoczny na samej górze listy wyników.

Wyszukiwanie obrazem na iOS-ie

Szukanie obrazem na iOS-ie przebiega nieco inaczej. Tutaj także trzeba zacząć od znalezienia obrazu źródłowego, jednak kolejnym krokiem jest dodanie go do schowka. Później należy otworzyć aplikację Google i w niej Wyszukać skopiowany obraz, korzystając z menu kontekstowego.

Wyszukiwanie zdjęciem w systemie iOS przebiega nieco inaczej, fot. Klaudia Stawska.

Na tym etapie reszta wygląda analogicznie, jak w przypadku Androida. Wybrane zdjęcie staję się elementem wyszukiwania i pokazywane są wszystkie wyniki. Aby zawęzić je tylko do grafik, należy wybrać przycisk na górze listy wyników.

Wyszukiwanie z aplikacją Obiektyw Google

Innym rozwiązaniem dostępnym w smartfonach jest aplikacja Obiektyw Google, przy pomocy której można na bieżąco skanować obrazy, które widzi aparat fotograficzny. Po wybraniu odpowiedniego kadru, należy dotknąć przycisku wyszukiwania, aby program potraktował widoczny obraz jako wyszukiwaną grafikę.

Aplikacja Obiektyw Google rozpoznaje obiekty i wyszukuje podobne na zdjęciach w sieci, fot. Oskar Ziomek.

W efekcie na ekranie pokażą się inne obiekty, które przypominają wyszukiwany przedmiot. W najlepszym przypadku będzie to dokładnie ten sam produkt. W praktyce jednak, częściej uda się w ten sposób wyszukać po prostu podobne obrazy.

Aplikacja Obiektyw Google na Androida jest dostępna do pobrania z naszego katalogu oprogramowania.