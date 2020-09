YouTube Dni Kultury – weekend m.in. z teatrem i baletem w internecie

Udostępnij:

YouTube zaprasza użytkowników z Polski na nietypowy festiwal YouTube Dni Kultury, który odbędzie się "w internecie" w najbliższy weekend. 18, 19 i 20 września użytkownicy będą mieli okazję obejrzeć balet, spektakle, musicale, dokument i materiały zza kulis związane z polską sceną. Swoje treści udostępni aż 13 instytucji.

Wśród nich, jak czytamy na Blogu Google Polska: Teatr Capitol, Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego, Teatr Montownia, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, Teatr Polonia, Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Studio Buffo, Studio teatrgaleria, Teatr Syrena, Teatr Wielki w Łodzi, Teatr Wielki - Opera Narodowa oraz Klub Komediowy.

W programie między innymi premiera spektaklu "Pan Jowialski" z Teatru Polonia, czytanie "Klubu kobiet porzuconych" przez zespół z Teatru Kwadrat, balet "Mąż i żona" oparty na motywach komedii Fredry, czy wywiad Tomasza Raczka z Krystyną Jandą. Jak przystało na okoliczności pandemii, całość będzie strumieniowana w serwisie YouTube, a szczegółowy program (w tym linki do konkretnych spektakli) można znaleźć na specjalnej stronie youtubednikultury.pl.

Ponieważ opisywana strona to w praktyce jedynie agregator opisów i linków do YouTube'a, użytkownicy oczekujący na konkretny spektakl mogą w standardowy sposób Ustawić przypomnienie, by nie przeoczyć nadchodzącej transmisji.

