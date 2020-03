YouTube na Androida ograniczony do 480p w Indiach. Nie wiadomo, czy Europę czeka to samo

Udostępnij:

YouTube już kilka dni temu obniżył domyślną jakość odtwarzacznych filmów, by walczyć z nadmiernym obciążeniem infrastruktury w dobie zagrożenia koronawirusem i kwarantanny. Użytkownicy mogą jednak ręcznie przełączyć się na streaming w wyższej rozdzielczości. Jak się jednak okazuje, w Indiach zdecydowano się na kolejny krok, który jeszcze bardziej ogranicza transfer.

Jak donosi XDA Developers i komentujący publikację czytelnicy, w niektórych miejscowościach w Indiach YouTube na Androida został ograniczony do obsługi filmów maksymalnie w rozdzielczości 480p. W tym przypadku nie ma możliwości ręcznego przejścia na wyższą rozdzielczość. Na razie taka zmiana jest zaskakująca, bo nie została w żaden sposób zakomunikowana przez twórców.

YouTube na Androida przed i po nałożeniu ograniczenia, źródło: XDA Developers.

Z jednej strony można uznać, że rozdzielczość 480p w dobie kryzysu powinna być wystarczająca w przypadku mobilnych urządzeń z niewielkimi ekranami. Z drugiej natomiast, z pewnością pojawią się głosy krytyki. Co ciekawe, równolegle w komputerach w Indiach (nawet w tych samych sieciach Wi-Fi), filmy na YouTubie można odtwarzać w wyższych rozdzielczościach włącznie z 4K, a automatycznie uruchamiają się nawet w rozdzielczości 1080p.

W tym momencie nie wiadomo więc, czy zmiany w Indiach są jedynie testowe, czy też YouTube zmienił podejście do sposobu ograniczania danych akurat w tamtym rejonie, skupiając się na transferze generowanym przez mobilne aplikacje serwisu. Na tym etapie trudno także prognozować, czy tego rodzaju restrykcje dotrą również do Europy. Warto jednak wiedzieć, że YouTube testuje różne rozwiązania i z pewnością jeśli będzie to konieczne – zwiększy zasięg ich funkcjonowania.

