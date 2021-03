YouTube zniesie ban z konta Trumpa, ale pod jednym warunkiem

Udostępnij:

Dyrektor generalna YouTube'a poinformowała, że mogą cofnąć zawieszenie konta Donalda Trumpa. Mogą tego dokonać tylko jeśli zmniejszy się zagrożenie eskalacji przemocy w świecie rzeczywistym.

Były prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma od pewnego czasu dobrej passy. Pod koniec stycznia jego konta na Twitterze i Facebooku zostały zablokowanie, ponieważ opublikował on serię kontrowersyjnych wpisów. Wyrażał w nich poparcie dla uczestników zamieszek oraz wypowiadał się głośno o, jego zdaniem, sfałszowanych wyborach. Tego rodzaju przekaz nie został bez odzewu także w przypadku jego konta na serwisie Youtube. Po zamieszkach w Kapitolu, do których doszło 6 stycznia, filmy z jego kanału zostały usunięte, a samo konto zawieszone. YouTube wtedy poinformował, że Trump naruszył politykę zakazującą podżegania do przemocy.

W swojej wypowiedzi Susan Wojcicki powiedziała, że firma planuje przyjrzeć się ostrzeżeniom rządu i brutalnej retoryce, aby określić, czy można bezpiecznie znieść zawieszenie konta. Jej zdaniem, jest oczywiste, że w tej chwili nadal istnieje podwyższone ryzyko podżegania do przemocy. Jednocześnie Wojcicki wyjaśniła, że postępowanie byłego prezydenta nie doprowadziło do całkowitego zakazu korzystania z platformy. Platforma działa w systemie trzech ostrzeżeń, a żeby konto zostało trwale usunięte, musi otrzymać wszystkie trzy ostrzeżenia w ciągu 90 dni.

Rudy Giuliani, były osobisty prawnik Tumpa, otrzymał w tym tygodniu drugie ostrzeżenie za mówienie nieprawdy o wyborach prezydenckich w 2020 r. Zazwyczaj pierwsze upomnienie skutkuje siedmiodniowym zawieszeniem konta, jednak w przypadku Trumpa został on przedłużony ze względu na ciągłe ryzyko.

W przypadku konta Trumpa na Facebooku, Komitet Nadzoru tej platformy rozważa, czy to jego zawieszenie powinno zostać podtrzymane. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy zostanie podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie. Konto byłego prezydenta na Twitterze zostało zaś zbanowane na stałe, bez możliwości zniesienia zawieszenia.