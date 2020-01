YouTube. Oglądaj filmy bez irytujących wstawek reklamowych od sponsorów

Udostępnij:

Co na YouTubie irytuje bardziej od reklam pop-up i spotów poprzedzających materiały? Jasne, że wstawki od sponsorów, które to wklejane są do wideo już na etapie postprodukcji, przez co nie jest w stanie usunąć ich żaden klasyczny bloker. Na szczęście i na to jest sposób.

Przyznam szczerze, o ile przeciwnikiem reklam jako takich z wiadomych względów nie jestem, o tyle wstawki sponsorskie w wideo to coś, czego osobiście nie toleruję. Nie dlatego, że ktoś bierze za to pieniądze, albo że w jakimś szczególnym stopniu zjadają mi ten mityczny transfer. Chodzi o drażniącą mnie niemiłosiernie manierę dużej części prezenterów, którzy w tego rodzaju scenach gestykulują i wypowiadają się á la Ireneusz Bieleninik w Telezakupach Mango.

Widzisz statecznego i poukładanego gościa, który przeprowadza ekspercką analizę, by po chwili ten sam gościu wymachiwał rękoma i popiskiwał niczym nabuzowana hormonami nastolatka. Bo przecież nie ma lepszego mopa parowego niż ten, z którym tu właśnie tańczę przed kamerą.

Koniec tego błaznowania. Poznajcie SponsorBlock, wtyczkę społecznościową do Chrome'a i Firefoksa

SponsorBlock to rozszerzenie, które wykrywa i automatycznie pomija wstawki sponsorskie w materiałach na YouTubie, opierając się na bazie danych tworzonej przez użytkowników. Projekt ruszył już jakieś pół roku temu, ale dopiero ostatnio autorzy podali, że liczba zgromadzonych próbek sięga 50 tys. I fakt, wtyczka rzeczywiście działa jak należy.

Ma przy tym możliwość utworzenia tzw. białej listy, a więc wskazania tych kanałów, gdzie ewentualnie wstawki nie mają być blokowane. Ponadto, zgodnie z ideą przewodnią, pozwala każdemu przysłużyć się społeczności i raportować kolejne bloki reklamowe. Przy czym taką możliwość daje zarówno z poziomu nakładki na odtwarzacz YouTube'a, jak i ustalonego w opcjach skrótu klawiszowego. Całości dopełnia zaś stworzony z przymrużeniem oka ranking donosicieli sygnalistów.

Wtyczkę SponsorBlock w najnowszej dostępnej wersji pobierzesz bezpłatnie z naszego katalogu oprogramowania: wersja Chrome, wersja Firefox.