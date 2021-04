Zhakował wodociągi. Włamanie mogło mieć fatalne skutki dla mieszkańców

Udostępnij:

Praca w sektorze publicznym to duża odpowiedzialność. Także od strony zabezpieczeń komputerowych. Poczuli to na własnej skórze mieszkańcy jednego z hrabstw w stanie Kansas. Jeden z pracowników sieci wodociągów i kanalizacji celowo włamał się do systemów komputerowych. Włamanie mogło pozbawić mieszkańców dostępu do prawidłowo oczyszczonej wody pitnej.

22-letni Wyatt Travnichek właśnie usłyszał teraz zarzuty i stanie przed sądem dystryktowym dla Dystryktu Kansas. Był pracownikiem Post Rock Water District, instytucji obsługującej 1500 klientów detalicznych i 10 hurtowych w ośmiu hrabstwach w stanie Kansas. Do obowiązków Travnicheka należał między innymi zdalny monitoring systemów wodociągowych po godzinach pracy.

Pewnego dnia z jakiegoś powodu pracownik sieci wodociągów i kanalizacji zalogował się zdalnie do systemów komputerowych i celowo wyłączył procesy odpowiadające za oczyszczanie i dezynfekowanie wody. Oskarżyciele są zdania, że miał zamiar wyrządzić szkody mieszkańcom hrabstwa Ellsworth (populacja: 6497 mieszkańców, dane z narodowego spisu powszechnego z 2010 r.).

Fortunnie dla sieci wodociągowej, jeden z operatorów, który przebywał wtedy na miejscu zdołał w krótkim czasie wykryć tę zmianę i przywrócił działanie systemom oczyszczającym wodę. Inaczej mieszkańcom hrabstwa Ellsworth mogło grozić niebezpieczeństwo.

Lokalne władze utrzymują jednak, że sieć wodociągów miała kilka dodatkowych środków bezpieczeństwa, które zatrzymałyby przepływ zanieczyszczonej wody do mieszkańców. Nawet jeśli oficjalne wytłumaczenie jest w 100 procentach prawdziwe, takiego rodzaju włamanie pokazuje jak ważne jest bezpieczeństwo w tego typu obiektach.

Co ciekawe, w momencie nieautoryzowanego wejścia sprawcy, Travnichek nie był już pracownikiem Post Rock Water District, jednak nadal mógł uzyskać zdalny dostęp. Jednym z możliwych wytłumaczeń jest to, że przedsiębiorstwo nie dopilnowało odebrania mu uprawnień.

Niedawno, w lutym 2021 r. w miejscowości Oldsmar na Florydzie doszło do podobnego włamania, a intruz mógł zatruć wodę dla 15 000 mieszkańców.

W tym przypadku włamywacz zmienił poziom wodorotlenku sodu ze 100 do 11 100 cząsteczek na milion. Innymi słowy - zwiększył normalną wartość aż 111-krotnie. W mniejszych ilościach związek ten usuwa kwasowość wody - przy wyższym stężeniu jest on natomiast toksyczny.

Travnichekowi za swój szkodliwy występek grozi nawet do 25 lat więzienia i 500 tysięcy dolarów grzywny.