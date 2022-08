"Albański wirus" powrócił. Chce, żebyś sam się zhakował

CERT Orange Polska to specjalistyczna jednostka odpowiedzialna za analizę zagrożeń w internecie, sieciach klientów i sieci wewnętrznej Orange Polska. Do zespołu ekspertów zgłosił się jeden z pracowników Orange, który otrzymał podejrzaną wiadomość e-mail. Jej treść brzmi następująco:

Specjaliści od cyberbezpieczeństwa byli początkowo przekonani, że mają do czynienia z tzw. scamem na kredki – oszustwem, mającym na celu przekonanie ofiary do wpisania na podstawionej stronie poświadczeń logowania. Jak się jednak później okazało, do wiadomości nie dołączono żadnego linku prowadzącego do fałszywej strony z formularzem.