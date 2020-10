Znane luki wykorzystano w 2,5 mln ataków w ostatnich 6 miesiącach. Polska na liście celów

Udostępnij:

Badacze z firmy Check Point podsumowują ostatnie miesiące ataków w sieci. Jak się okazuje, w przynajmniej 3 mln z nich, hakerzy powiązani z Chinami wykorzystywali luki z listy TOP25 opublikowanej niedawno przez NSA. Na celowniku było 161 krajów, w tym Polska; w każdym przypadku głównie instytucje związane z przemysłem i wojskiem oraz sektor rządowy.

Jak wynika ze statystyk, aż 2,5 mln opisywanych ataków zostało przeprowadzonych w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Najczęściej atakowane były Stany Zjednoczone, Niemcy i Wielka Brytania. Atakujący celowali także w Polskę – Check Point podaje, że systemy zabezpieczeń zadziałały łącznie ponad 23 tys. razy. W przypadku naszego kraju ataki były wymierzone najczęściej w sektor produkcyjny (31 proc. przypadków).

"Fakt, że luki były wykorzystywane średnio 7 razy częściej w porównaniu z innymi, pokazuje, jak hakerzy koncentrują swoje wysiłki na określonych błędach, o których wiedzą, że są powszechne" – komentuje Adi Ikan, menedżer działu badań i ochrony sieciowej w Check Point. "Firma Check Point udaremniła w tym roku ponad 3 mln ataków związanych z tymi podatnościami i posiada najwyższy wskaźnik ochrony dla każdej z 25 luk przedstawionych przez NSA" – dodaje.

Co ciekawe, wszystkie 25 luk opisanych przez NSA to powszechnie znane błędy, które zostały już dawno załatane przez producentów. To od administratorów systemów zależy jednak szybkość wdrażania łatek bezpieczeństwa. Jak widać po liczbie ataków, w tym zakresie wciąż jest co poprawiać.