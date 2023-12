Aktualizacja Firefoksa. Usunięto błąd obciążenia procesora

Na aktualizację Firefoksa zwraca uwagę serwis Ghacks. Jak się okazuje, w poprzednim wydaniu zauważono błąd, w wyniku którego podczas przeglądania niektórych stron internetowych, w tym np. Map Google, obciążenie procesora przez przeglądarkę mogło sztucznie wzrosnąć nawet do 100 proc. Wydanie 120.0.1 rozwiązuje tę i przy okazji kilka innych usterek. Aktualizacja do co zasady zostanie pobrana automatycznie.