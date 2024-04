Firefox: jak wyłączyć przewidywanie połączeń?

Firefox stosuje kilka mechanizmów przewidywania aktywności użytkownika. Pierwszym z nich są sugestie wyszukiwania, oferowane podczas wpisywania fraz do paska adresu i dostępne przed naciśnięciem przycisku Enter. To typowa funkcja w wielu przeglądarkach internetowych. Można je wyłączyć w Ustawieniach, w dziale Wyszukiwanie. Znajduje się tam opcja "Podpowiedzi wyszukiwania".

Drugi mechanizm to wstępne ładowanie linków. Firefox sam załaduje w tle stronę o adresie spod linka oznaczonego jako najbardziej prawdopodobny dalszy cel przeglądania strony. Może to oznaczać np. automatyczne połączenie z pierwszym wynikiem wyszukiwania - po to, by rzeczywiste kliknięcie w wynik zadziałało szybciej.