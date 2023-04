Powiadomienia o ciasteczkach denerwują? Firefox ma rozwiązanie

Użytkownicy Firefoksa korzystający z testowanego wydania Nightly mogą już teraz sprawdzić, jak opisywany mechanizm działa w praktyce - zwraca uwagę serwis Ghacks . Funkcja jest na wstępnym etapie rozwoju i na razie trudno mówić o nadzwyczajnej wygodzie korzystania - niektórzy widzą już nową opcję w ustawieniach Firefoksa , zaś dodatkowa konfiguracja odbywa się póki co przez mechanizm zaawansowanych opcji.

W praktyce chodzi o automatyczne wybieranie opcji "odrzuć wszystkie" lub "zaakceptuj wszystkie" w kontekście ciasteczek niezbędnych do działania danej strony internetowej. Użytkownik Firefoksa może w ten sposób ograniczyć liczbę okienek, które "atakują go" po uruchomieniu nowej strony. Ghacks przypomina, że podobna funkcja pojawiła się niedawno także w przeglądarce Brave , choć tutaj mechanizm wykorzystuje filtrowanie na podstawie dodatkowej listy.

W tym momencie trudno powiedzieć, czy na pewno i kiedy opisywana opcja trafi do stabilnego Firefoksa, ale zapewne jest to tylko kwestią dopracowania mechanizmu podczas testów w ramach wydania Nightly. Użytkownicy mogą skorzystać z opcji cookiebanners.service.mode lub cookiebanners.service.mode.privateBrowsing (dla trybu prywatnego), by zdecydować czy wszystkie ciasteczka mają być w miarę możliwości odrzucane (wartość 1) lub akceptowane, o ile nie uda się ich odrzucić (wartość 2).