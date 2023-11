Firefox 120 do pobrania. Nowe opcje, które warto włączyć

Nowy Firefox 120 to w praktyce dwie nowe opcje w ustawieniach prywatności, co ciekawe domyślnie wyłączone. Użytkownicy, którzy szczególnie cenią sobie bezpieczeństwo swoich danych, mogą zajrzeć do opcji, gdzie pojawiły się dwa nowe pola. Wybierając kolejne funkcje można wygodnie wymusić wysyłanie żądania "Do Not Track" oraz informować witryny, by nie przetwarzały dalej danych, które udało im się zebrać.