Aktualizacja mObywatela. Pełen dostęp od 27 stycznia

Aplikacja mObywatel jest już dostępna w najnowszej wersji 4.50 - podają twórcy. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do jej pobrania, by już teraz skorzystać z nowości, zamiast czekać do 27 stycznia na automatyczne udostępnienie w formie aktualizacji. W praktyce nie każdy użytkownik mObywatela może jednak już dzisiaj zobaczyć nowe wydanie w sklepie Play czy App Store. Należy uzbroić się w chwilę cierpliwości.