mObywatel w telefonie. Wszystko, co musisz wiedzieć

Od połowy 2024 roku banki i instytucje finansowe mają bowiem obowiązek weryfikować stan zastrzeżenia numeru PESEL. Co do zasady warto więc go zastrzec, a następnie odblokowywać tylko na krótki czas, by samemu załatwić w banku odpowiednie sprawy. Najwygodniej można to zrobić właśnie z poziomu telefonu i aplikacji mObywatel, choć trzeba pamiętać, by zrobić to odpowiednio wcześnie.