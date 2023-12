Drukarka HP M101-M106 w Windows. Microsoft potwierdził usterkę

Problem dotyczy nieuzasadnionego przypisywania drukarki HP LaserJet M101-M106 jako modelu "wszystkich" zainstalowanych w systemie drukarek, nawet gdy chodzi o wirtualne drukowanie do plików PDF czy na potrzeby programu OneNote. Problem ujawnił się w Windowsie po jednej z ostatnich aktualizacji nazewnictwa drukarek wypchniętych przez Windows Update. Co ciekawe, z tego samego powodu system instaluje chwilę później aplikację HP Smart do obsługi domniemanych drukarek HP.