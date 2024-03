Windows dostał marcowe poprawki. Sprawdź, co się zmieniło

Microsoft podrzucał dziurawe oprogramowanie do Linuksów w Azure

Microsoft podrzucał dziurawe oprogramowanie do Linuksów w Azure

OMI jest napisane w C, polega na małej liczbie zależności i implementuje część standardu CIM w celu zapewnienia zdalnego zarządzania maszynami linuksowymi za pomocą klasycznych narzędzi Microsoftu. Kod źródłowy jest objęty licencją MIT i dostępny na GitHubie. Nowe wersje wychodzą regularnie, choć rzadko. Pull request ze zmianami dla najnowszego OMI pokazuje naprawę dość typowego błędu - podobnie zresztą jak jedna z poprzednich poprawek .

Poza arsenałem dziur w ODBC/WDAC, Windows otrzymał jeszcze dwie inne aktualizacje wycenione jako zdalne wykonanie kodu. Jedna z nich dotyczy potencjału do nadużyć w usługach gościa w Hyper-V ( CVE-2024-21407 ), druga jest jedna naciągana w stylu MSRC. Microsoft klasyfikuje atak jako "zdalny" także wtedy, gdy uwierzytelniony użytkownik lokalny musi ręcznie pobrać z sieci złośliwy plik. Tak jest w przypadku klasyfikacji dziury w OLE ( CVE-2024-21435 ).

Ciekawym elementem marcowego pakietu poprawek jest to, że kolejny już miesiąc po zakończeniu wsparcia dla Windows Server 2008, system ten dalej otrzymuje aktualizacje - wciąż pasujące także do systemu Windows Vista. Dokument ze spisem aktualizacji informuje, że wersja 2008 od stycznia nie jest już łatana. Katalog Windows Update twierdzi jednak co innego.