Zaktualizuj Windowsa. Październikowe łatki czekają w Windows Update

Dziur w MSMQ jest więcej (ponad 20, np. CVE-2023-36697), podobnie jak w obsłudze protokołu L2TP, używanego do zestawiania sieci VPN. Tak, jak w przypadku MSMQ, problem polega na zdalnym wykonaniu kodu bez uwierzytelniania. Podatna jest na to maszyna pełniąca rolę serwera RRAS (również nie jest to domyślnie uruchomiona usługa). Problem w L2TP był obecny w Windowsach od co najmniej piętnastu lat, aktualizację otrzymuje bowiem także Windows Server 2008 oraz (tracący właśnie wsparcie) Windows Server 2012. Podatności otrzymały między innymi numery CVE-2023-41770, CVE-2023-41771, CVE-2023-41773, CVE-2023-41774, CVE-2023-41768, CVE-2023-41767, CVE-2023-38166, CVE-2023-41769 i CVE-2023-41765.