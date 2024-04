Aktualizacja Windows. Kwietniowe łatki dostępne do pobrania

Na szczycie rankingu jest dość tłoczno, bowiem kilkanaście dziur w Windows wyceniono w zbliżony sposób. Pierwsza na liście jest CVE-2024-20678 , przez którą możliwe jest wykonanie kodu na prawach usługi RPC, jeżeli uwierzytelniony użytkownik wyśle odpowiednio zniekształcone żądanie. W scenariuszach konsumenckich to zagrożenie znacznie mniejsze niż w środowiskach domenowych.

Następną dziurą jest CVE-2024-29988 , kolejny raz w komponencie SmartScreen . Problemem jest niewyświetlanie przez Windowsa ostrzeżenia o pochodzeniu pliku, jeżeli zostanie uruchomiony specjalnie przygotowany, złośliwy plik pobrany z sieci. To kolejny błąd w SmartScreen, którego Microsoft najwyraźniej nie umie naprawić.

Ale najważniejsze jest tutaj, że firma wciąż dziwnie szacuje ryzyko związane z błędami w tym składniku. Jest to problem znacznie mniejszy niż ten powyżej i wymaga interakcji ze strony użytkownika. Ale ponieważ podatność jest eksponowana poprzez plik z internetu - wektor jest sieciowy i wycena CVSS szybuje do 8.8.

Niektóre z łatanych podatności dotyczą na przykład środowisk odzyskiwania Lenovo dla Windows 8, które mogą być wciąż dostępne w obsługiwanych systemach, jeżeli dokonano aktualizacji do Windows 10. W innych chodzi o możliwość załadowania złośliwego pliku BCD (Boot Configuration Data). Warto przy okazji przypomnieć, że pełne naprawienie słabości Secure Boot wymaga ręcznych operacji opisanych w notatce KB5025885 . Bez nich możliwe jest obejście zabezpieczeń.

Polityka Microsoftu jest tu jednak bardzo nierówna. Mimo zaaplikowania poprawek, konceptualne ograniczenia Windows RE wciąż mogą pozwalać na ładowanie niepodpisanego kodu. Osobom bardzo wrażliwym na kwestie bezpieczeństwa można tu polecić wyłączenie Windows RE lub dodanie PIN-u do blokady BitLocker. Usunie to ze zbioru dopuszczalnych do uruchomienia systemów środowisko potencjalnie podatne na włamania.