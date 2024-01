Alert, którego nie wysłał Netflix. "Twoje członkostwo wygasło"

Netflix to marka, która często wykorzystywana jest w atakach phisingowych. Do redakcji trafił kolejny przykład fałszywego e-maila, który został wysłany do naszej czytelniczki. To świetny przykład sytuacji, w której atak z logo Netfliksa w tle jest rozpoznawalny już na pierwszy rzut oka - a nie jest to regułą.