Ten przypadek e-mailowego oszustwa jest co najmniej zaskakujący. O ile przywykliśmy do wiadomości, w których brakuje polskich znaków diakrytycznych, tak w tej sytuacji mamy dodatkowo do czynienia z wyjątkową niespójnością między tytułem a samą treścią. Nadawca wykorzystuje wizerunek Allegro i częściowo autentyczne dane odbiorcy, by zachęcić do otwarcia wiadomości tytułem "Nieudana dostawa".