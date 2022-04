Alert RCB o zmianie standardu TV. To "zagrożenie" w 4 województwach

Samym odbiorcom jednak nie do końca się to podoba, a oburzenie wydaje się być uzasadnione. Jak bowiem czytamy na stronie rządowej, Alert RCB to system ostrzegania przed zagrożeniami, a wiadomości tekstowe (SMS) są wysyłane tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy zagrożone jest bezpośrednio życie i zdrowie. Trudno więc nie dostrzegać tu nadużywania zasięgu i skuteczności tego mechanizmu.