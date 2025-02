Alior Bank wydał komunikat. Dotyczy wszystkich klientów

Alior Bank opublikował ostrzeżenie z przykładami, w którym zwraca uwagę na nasilającą się liczbę ataków phishingowych . Oszuści wykorzystują logo Alior Banku i podszywają się pod bankowców w wiadomościach e-mail, deklarując na przykład konieczność zaktualizowania danych klienta pod podanym linkiem. Łącze prowadzi do fałszywej strony Alior Banku , gdzie wyłudzane są dane logowania.

Jeśli odbiorca wiadomości e-mail nie zorientuje się mimo to, że komunikat jest fałszywy i kliknie link w treści, trafi na fałszywy formularz logowania do bankowości. W ten sposób login i hasło, które wpisze w podane pola (warto zauważyć, że będzie wymagane podanie pełnego hasła, a w przypadku Alior Banku - nie powinno), trafią bezpośrednio na ręce atakujących. Wówczas to oni spróbują zalogować się na autentyczne konto ofiary i docelowo wyprowadzić środki z konta bankowego.