Android Auto 13.4 do pobrania. Nowe kolory w interfejsie

Android Auto 13.4 to aktualizacja systemu, która zdaje się wprowadzać głównie zmiany wizualne. Jak zwraca uwagę serwis 9to5Google, po instalacji najnowszego wydania Androida Auto, na ekranie w samochodzie można zobaczyć nowe kolory kluczowych elementów interfejsu, w tym przełączników, powiadomień i symboli. Korelują one z wiodącym kolorem Material You w smartfonie. Redakcja 9to5Google zauważyła tę zmianę podczas korzystania z Androida Auto po podłączeniu Pixela 9 Pro Fold.