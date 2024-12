Aktualizacja Google Maps. Zauważysz też w Androidzie Auto

Mapy Google po ostatniej aktualizacji oferują odświeżony interfejs , w którym Google zdecydował się zmienić znany od lat granatowy kolor wiodący widoczny w tle wszystkich przycisków i przełączników. Zastąpiono go pastelowym morskim kolorem , dzięki czemu w praktyce Mapy Google wydają się już na pierwszy rzut oka "nieco inną aplikacją". Niebieski kolor był bowiem widoczny na wielu ekranach w aplikacji.

Odejście od niebieskiego koloru na przyciskach w Mapach Google może oznaczać nieco większą czytelność samej mapy , na której - po stosunkowo niedawnej kontrowersyjnej zmianie kolorystyki - granatowym kolorem oznaczana jest wytyczona trasa na mapie. Teraz siłą rzeczy wyróżnia się jeszcze bardziej, bo jest to jedyny element w tym kolorze na ekranie . Zmiany widać również w Androidzie Auto w samochodach.

Jak w przypadku wszystkich poprawek tego rodzaju w produktach Google'a, również w przypadku odświeżonych przycisków Google Maps można spodziewać się, że nie każdy zobaczy nowość w tym samym momencie. Może to zależeć od wielu czynników, w tym tempa automatycznych aktualizacji aplikacji. Nowe kolory dotyczą zarówno wersji na Androida, jak i iOS-a. Chcąc zobaczyć je szybciej, warto wymusić aktualizację aplikacji we własnym zakresie i uruchomić program ponownie, by przeładować interfejs.