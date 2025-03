Android Auto 14 Beta. Wkrótce włączysz klimatyzację i nie tylko

To wnioski z analizy najświeższego pliku APK wersji Beta, czego dokonał serwis Android Authority . Jak dostrzeżono, w Androidzie Auto 14 pojawiają się ciągi znaków wskazujące na przygotowywanie do obsługi funkcji typowych dla wyposażenia samochodu - klimatyzacji, podgrzewania szyb czy lusterek . Obok zapowiadanej od dawna (a wciąż niedostępnej) obsługi radia i lokalnych multimediów , byłaby to jedna z największych i najpewniej wyczekiwanych zmian od czasu premiery Androida Auto.

Co więcej, analiza APK doprowadza także do wyświetlenia przygotowywanych na tę okoliczność ikon. Wiadomo więc, że Android Auto miałby pozwolić kierowcom m.in. na obsługę klimatyzacji (w tym zamkniętego obiegu, synchronizacji temperatury w przypadku kilku stref) oraz włączanie podgrzewania tylnej i przedniej szyby. Oczywiście pojawienie się tych wskazówek w kodzie nie oznacza jeszcze, że funkcje lada moment pojawią się w Androidzie Auto. Jest to raczej wstęp do ich przygotowania.