Android Automotive zyskał ponad 70 nowych aplikacji

Android Automotive zyskał właśnie ponad 70 nowych aplikacji, łącznie zwiększając ich liczbę do około 300 - podaje serwis Android Police . To znaczące rozszerzenie możliwości dla użytkowników pojazdów z tym systemem. Nowe aplikacje obejmują różne kategorie, w tym gry takie jak Roblox oraz różne wersje szachów i pasjansa.

Mimo że liczba dostępnych aplikacji w Androidzie Automotive wzrosła do prawie 300, większość z nich można używać tylko wtedy, gdy pojazd jest zaparkowany. To środek bezpieczeństwa, który ma zapobiegać rozpraszaniu kierowcy podczas jazdy. Wyjątkiem są aplikacje do nawigacji i kontrolowania multimediów, które można używać w ruchu.