Android Auto 13.9 dostępny. Pobierz aktualizację

Android Auto 13.9 jest już dostępny do pobrania dla kierowców. Jak zwykle Google nie dzieli się wprost informacjami, co konkretnie zmienił w aplikacji i to sami użytkownicy muszą odkryć, czy w ich telefonach i samochodach pojawiły się jakieś nowości. Android Auto 13.9 może też rozwiązywać niektóre błędy.