Android Auto 7.9 dostępny do pobrania. Zmiany nie są oczywiste

Android Auto 7.9 jest już dostępny do pobrania, co dla kierowców jak zwykle oznacza początek przygody z odkrywaniem nowych funkcji. System na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od poprzednika, choć niektórzy mogą mieć takie wrażenie po kontakcie z odtwarzaczem audio.

Od niedawna Android Auto oferuje bowiem odświeżony interfejs w Spotify, YouTube Music i innych aplikacjach do muzyki, w których tło jest teraz kolorystycznie dopasowane do słuchanego albumu. Początkowo można było sądzić, że jest to zmiana typowa dla Androida Auto 7.9 (wówczas jeszcze w wydaniu beta), ale praktyka pokazuje, że zmiana wdrażana jest po stronie serwera i pojawia się także w Androidzie Auto 7.8 (o ile nie starszych) - trudno więc uznać, że jest to nowość w wydaniu 7.9, choć oczywiście zbieżność czasowa może tak sugerować.

Biorąc to pod uwagę, Android Auto 7.9 na pierwszy rzut oka nie różni się od poprzedniego wydania, ale niuanse wychodzą na jaw dopiero po czasie. Pozostając w temacie muzyki, można zwrócić uwagę na możliwe wdrożenie nowego paska postępu utworów, który pojawił się już parę dni temu u niektórych użytkowników. Zdjęcie trafiło na reddita - jak widać znany pierścień postępu wokół przycisku Play/Pauza został zastąpiony poziomym paskiem znanym z większości desktopowych odtwarzaczy.

Źródło zdjęć: © reddit | Honest_Past8906 Nowy pasek postępu odtwarzania w Androidzie Auto

Trudno powiedzieć, czy w tym przypadku również chodzi o zmianę włączaną po stronie serwera, czy rzeczywiście jest to nowość typowa dla Androida Auto 7.9. Jak zwykle to kierowcy na dniach będą sygnalizować, jak rzecz wygląda w ich przypadku, co pozwoli wysnuć finalne wnioski. Google konsekwentnie nie dzieli się w tym zakresie żadnymi informacjami i na tym etapie pozostaje nam wyłącznie snuć domysły.

Android Auto 7.9 może być także wyczekiwanym wydaniem dla osób doświadczających problemów z połączeniem bezprzewodowym. Problem znany jest od wielu dni i jak dotąd pozostawał nierozwiązany, choć niedawno zauważony przez Google'a. Być może programiści zdążyli usunąć usterkę i bezprzewodowe połączenie Androida Auto z samochodem działa już bezbłędnie.

Na koniec warto odnotować, że kierowcy wciąż czekają na wdrożenie odświeżonego interfejsu menu głównego, który rozwijane jest pod nazwą Coolwalk. Google zapowiedział, że trafi on do Androida Auto jeszcze tego lata, ale niestety wdrożenie wydaje się nienaturalnie przedłużać. Przypomnijmy, że chodzi o dzielony interfejs dostępny niezależnie od proporcji ekranu w samochodzie. Ma pozwolić jednocześnie obserwować nawigację, odtwarzacz i powiadomienia, co obecnie dostępne jest wyłącznie w przypadku aut z ultraszerokimi wyświetlaczami.