Android Auto i błąd połączenia. Teraz wszystko w rękach kierowców

Android Auto często miewa problemy z połączeniem, ale zwykle dotyczą sytuacji, kiedy wykorzystywany jest (kiepskiej jakości) przewód. Kłopoty podczas korzystania z bezprzewodowej łączności to nietypowa usterka , która jest na tapecie wielu kierowców od czasu ostatniej aktualizacji systemu. Serwis autoevolution zwraca tymczasem uwagę, że Google dostrzegł liczne sygnały o błędzie, ale nie zadeklarował przy tym, że problem jest znany i da się go szybko rozwiązać.

W praktyce chodzi więc o aktualizację Androida Auto do wersji 7.8. W tym wydaniu nie pojawiły się żadne zmiany widoczne dla użytkowników, co pozwoliło założyć, że Google czyni ostatnie przygotowania do realnego wdrożenia zapowiadanego interfejsu Coolwalk. Jak widać, aktualizacja przyniosła jednak nieznane wcześniej problemy z bezprzewodowym połączeniem, w praktyce utrudniając kierowcom życie, co bez wątpienia może być frustrujące, zwłaszcza z uwagi na trwający okres wakacyjny.