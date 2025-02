Android Auto ma problem z połączeniem. Sprawdź aktualizacje

Szybka analiza sytuacji prowadzi do wniosku, że usterka pojawiła się po aktualizacji do Androida Auto 13.4 i 13.5, które trafiły do urządzeń użytkowników na przełomie stycznia i lutego. Chociaż ze strony Google'a nie pojawił się żaden bezpośredni komentarz wyjaśniający błąd Androida Auto, dobrym sposobem na usunięcie usterki może być po prostu sprawdzenie aktualizacji - na rynku dawno dostępny jest nie tylko Android Auto 13.6, ale i 13.7, a obecnie trwają już testy wydania 13.8. Można założyć, że programiści na bieżąco analizują błędy systemu i w nowszych wydaniach po prostu ich nie ma.