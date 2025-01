Android Auto 13.6 do pobrania. Nadchodzą duże zmiany

Android Auto 13.6 przybliża kierowców do kolejnych nowości. Jak podał serwis autoevolution, Google pracuje w Androidzie Auto między innymi nad wprowadzeniem lepszego interfejsu w przypadku samochodów z ekranami o wyższej rozdzielczości. Docelowo dla kierowców korzystających z Androida Auto może to oznaczać korzystniejsze rozmieszczenie elementów systemu, by nie tracić cennego miejsca na wyświetlaczu w samochodzie.

Android Auto 13.6 teoretycznie powinien więc wprowadzać zmiany "pod maską", które stanowią początki takiej implementacji. Google jak zwykle nie dzieli się informacjami o zmianach wprost, toteż w praktyce kierowcy muszą zaobserwować je samodzielnie. Warto zwrócić uwagę, że od dłuższego czasu zapowiadane są zmiany związane z obsługą multimediów, które wciąż nie pojawiły się w finalnej wersji Androida Auto. System ma pozwolić m.in. obsługiwać radio FM bez opuszczania interfejsu.

Niedawno Google potwierdził też, że Android Automotive już w lutym zacznie w pełni obsługiwać aplikacje, które powstały "z myślą o dużych ekranach". W praktyce chodzi o wdrożenie do samochodów programów, które stworzono na tablety i to bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony programistów tych aplikacji lub z minimalnym wkładem. Ma to przyspieszyć poszerzanie oferty programów dostępnych w samochodach.

Co ważne, docelowo takie same zmiany mają objąć Android Auto, ale w tym momencie nie jest znana konkretna data. Dla kierowców będzie to oznaczać m.in. możliwość korzystania z YouTube'a czy Netfliksa, co może się przydać podczas postoju w samochodzie na parkingu.

W tym momencie niestety nie wiadomo też, czy system będzie uzależniał dostępność aplikacji od wielkości wyświetlacza w samochodzie. Nie należy zapominać, że pierwsze samochody obsługujące Androida Auto miewały stosunkowo małe ekrany.

Android Auto 13.6 co do zasady zainstaluje się w smartfonach automatycznie, ale jak zwykle aktualizację można przyspieszyć, wymuszając ją w sklepie Google Play. Użytkownicy posiadający smartfon z systemem starszym od Androida 10 muszą zadbać o aktualizację we własnym zakresie, pobierając plik APK do zewnętrznej instalacji.

