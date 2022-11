Anonymous pokazali zdjęcia z Polski. Kolektyw wspomina Rzeszów

Chcemy Wam uświadomić, że macie moc zmieniania świata, o jakiej Wam się nawet nie śniło, a jedyna rzecz, która tak naprawdę przeraża "architektów systemu", to nasze zjednoczenie i miliardy ludzi zwróconych w stronę cienia, gdzie nikt dotąd nie patrzył i mówiących "nie zgadzamy się na to!" za każdym razem, gdy dochodzi do łamania podstawowych praw ludzkich - napisali Anonymous na stronie Marszu Miliona Masek.