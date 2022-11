Komunikat Anonymous. "Rzeszów, 5 listopada"

"Zostały 4 dni. Dołącz do nas 5 listopada na całym świecie. Będziemy maszerować razem, w jedności. Nie dla jednego celu, ale dla wolności nas wszystkich. Przygotuj się na #MillionMaskMarch" - czytamy w krótkim wpisie zamieszczonym na Twitterze. Wszystkie komunikaty grupy Anonymous są tak lakoniczne - to jedna z cech rozpoznawczych.

Wykorzystana w krótkim spocie fraza "Remember, remember the 5th of November" (z ang. pamiętaj, pamiętaj o 5 listopada) to nawiązanie do obchodzonego w tym samym dniu angielskiego Dnia Guya Fawkesa.