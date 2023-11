Apel policji do seniorów. To jedno z większych zagrożeń

Policja apeluje do seniorów, którzy korzystają z internetu. W okresie przedświątecznym należy spodziewać się wzmożonej aktywności cyberprzestępców, co z kolei powinno powodować wzmożoną czujność internautów. Jednym z większych zagrożeń jest phishing.

Policja apeluje do seniorów, choć czujność powinniśmy zachować wszyscy. Phishing to jeden z najpopularniejszych sposobów działania cyberprzestępców. Metoda ta nie wymaga bowiem wiele pracy od oszustów. Wystarczy odpowiednio podszyć się pod instytucję, której potencjalna ofiara ufa.

Phishing polega na przesłaniu fałszywej wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail, komunikatora internetowego czy wiadomości SMS. Taka wiadomość do złudzenia przypomina treść autorstwa rzeczywistej firmy czy instytucji. W wiadomości umieszczany jest link, który kieruje ofiarę na przygotowaną wcześniej stronę internetową. Czasem narzędziem oszustów może być też niebezpieczny załącznik.

Jak chronić się przed phishingiem?

W przesłanej przez cyberprzestępców wiadomości znajdują się często linki, które kierują do strony logowania do bankowości internetowej pod pretekstem na przykład uzupełnienia brakującej płatności. W praktyce jest to sposób oszustów na przejęcie danych dostępowych do konta bankowego i wyprowadzenia z niego pieniędzy.

W wiadomościach przesyłane bywają też szkodliwe załączniki. Są one opisywane na przykład jako faktura czy wezwanie do zapłaty. Ich pobranie i otwarcie doprowadza do zainfekowania urządzenia. W zależności od rodzaju szkodliwego oprogramowania spotkać mogą nas wtedy różne konsekwencje, w tym również wykradanie danych, m.in. tych, które umożliwią oszustom przejęcie dostępu do bankowości internetowej.

Policja przypomina najpopularniejsze tematy fałszywych wiadomości. Phishing najczęściej dotyczy niezapłaconej faktury, problemów z kontem bankowych, wygranych na loterii czy zyskania zniżek lub kuponów do znanych sklepów, a także problemów z wypłaceniem dodatkowych świadczeń.

Jak rozpoznać phishing?

Policja zaleca, by dokładnie przyjrzeć się treści wiadomości. Wszelkie błędy językowe, stylistyczne czy ortograficzne powinny zwrócić naszą uwagę. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie nadawcy. Jeśli jego adres jest nietypowy, prawdopodobnie mamy do czynienia z oszustwem. Naszą czujność powinny wzbudzić wiadomości, które grają na emocjach – próbują wywołać lęk czy presję czasu.

Najprostszym sposobem na uchronienie się przed phishingiem jest nieotwieranie wiadomości od nieznanych nadawców. Jeśli już decydujemy się sprawdzać wiadomości, to unikajmy otwierania linków i pobierania załączników od nieznanych nadawców. Zapamiętajmy, by nigdy nie podawać poufnych informacji w wiadomościach – żadna instytucja nie poprosi użytkownika o przesłanie hasła do konta czy numeru karty kredytowej. Dodatkowym zabezpieczeniem dla wielu kont może być też dwuetapowe uwierzytelnianie.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl