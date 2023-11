Mail od szefa? To może być początek poważnych kłopotów

"Chcę z tobą porozmawiać", "Masz czas jutro? Musimy porozmawiać", "Ważna kwestia do omówienia, proszę o spotkanie" - to wybrane warianty możliwości, które można otrzymać od "szefa". W rzeczywistości takie próby kontaktu próbują realizować cyberprzestępcy, licząc przy tym, że phishing przyniesie im korzyści.

Działanie takie jest wymierzone w najsłabsze ogniwo każdej organizacji, czyli ludzie. Biorąc pod uwagę dystans między szeregowym pracownikiem a menedżerem, łatwo uśpić czujność tego pierwszego. Może zabraknąć mu odwagi, by zapytać wprost, czy to faktycznie przełożony jest nadawcą maila. Krótkie komunikaty dodatkowo stresują pracowników, usypiając przy tym ich czujność.

- Czujność odbiorców wiadomości może uśpić znana nazwa nadawcy, a także fakt, że takie maile wysyłane są bezpośrednio na skrzynki firmowe odbiorców. Zebranie takich danych nie jest jednak dla cyberprzestępców trudnością. Domenę firmowej poczty i skład zarządu można znaleźć praktycznie na każdej firmowej stronie internetowej. Aby odnaleźć imienne adresy służbowe poszczególnych osób, krążące w sieci, wystarczy posłużyć się wyszukiwarką. Biorąc pod uwagę popularne schematy adresów email (np. imię.nazwisko), stosowane przez bardzo wiele firm, listę adresową można zbudować także w oparciu np. o listę obecnych pracowników dostępną w serwisie LinkedIn. Jeśli pracownicy nie korzystają z wieloskładnikowego uwierzytelniania, a ich hasła firmowe nie są zbyt skomplikowane, to istnieje też ryzyko, że konto któregoś z nich zostało przejęte i atakujący wyłuskał interesujące go nazwiska i adresy mailowe z historii konwersacji - wyjaśnia Kamil Sadkowski, analityk laboratorium antywirusowego ESET.

Eksperci zauważają, że pierwszy e-mail w przypadku tego rodzaju kampanii phishingowych wysyłany jest szeroko - do wszystkich pracowników danego działu lub nawet całej firmy. Stanowi on swego rodzaju filtr. Jeśli któryś z pracowników odpowie na wiadomość, dla cyberprzestępców jest to znak, że tę osobę łatwiej zmanipulować.

Wówczas przestępca wysyła kolejną wiadomość, tym razem z załącznikiem. Prosi on w niej o zapoznanie się z jego treścią. W praktyce może to oznaczać instalację złośliwego oprogramowania na urządzeniu pracownika. To zaś może doprowadzić do przechwycenia przez cyberprzestępcę ważnych danych lub uzyskania dostępu do bankowości elektronicznej pracownika.