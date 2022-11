Aplikacja mObywatel z nową funkcją. Pozwoli składać donosy

Chociaż sam formularz nie jest niczym nowym (od ponad roku dostępny jest na stronie GIOŚ), to możliwość złożenia donosu przez aplikację na pewno znacznie ułatwi procedurę. Być może nawet przekona tych, którzy do tej pory niechętnie angażowali się w tego typu sprawy, że zawiadomienie organów ścigania nie jest niczym złym i służy ogólnemu dobru.

Poprzez formularz można zgłaszać m.in. przypadki osób i podmiotów zanieczyszczających wody, powietrzę lub ziemię przeróżnymi substancjami, a także nielegalnie składującymi odpady. Zanim formularz trafił do aplikacji mObywatel za jego pośrednictwem zgłoszonych zostało ponad 2600 przypadków łamania prawa. Co ważne, każdy donos może pozostać anonimowy, co potwierdza Gołębiowski:

"Mimo, że zgłaszamy te interwencje poprzez aplikację mObywatel, która wiążę się z koniecznością zalogowania poprzez profil zaufany, mamy możliwość pozostania anonimowym, ponieważ został wprowadzony specjalny znacznik, czyli przed wysłaniem zgłoszenia możemy zaznaczyć, by nasze dane pozostały wyłącznie do wiadomości organu. Jeśli to zaznaczymy, to wówczas pozostajemy anonimowi".