mObywatel z nową aktualizacją. Wprowadza kilka ważnych nowości

Warto na wstępie przypomnieć, że w aplikacji mObywatel już teraz poza podstawowymi dokumentami możemy również sprawdzić stan punktów karnych, zrealizować eRecepty, korzystać ze zniżek zapewnianych przez Kartę Dużej Rodziny czy kupować bilety przez Bilkom. To tylko niektóre z funkcji dostępnych w mObywatelu, a teraz wraz z aktualizacją 2.6.0 lista się jeszcze wydłuży.

Trzeba przyznać, że mObywatel rozwija się w bardzo dobrą stronę. Trwają pracę nad ustawą przemieniającą aplikację w "pełnoprawny" dowód osobisty, a niedawno została ona też zintegrowana z systemem DIIA, co jest kolejnym usprawnieniem dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski. Cyfryzacja KPRM chce dodatkowo zachęcić samorządy do współpracy, której celem będzie jeszcze większe rozszerzenie możliwości aplikacji.