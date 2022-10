Google Authenticator sprawia, że urządzenie mobilne zmienia się w token w celu zwiększenia bezpieczeństwa kont usług internetowych. Aplikacja ma na celu generować kody, które służą jako dodatkowe poświadczenie obok hasła dostępowego. Cała idea sprowadza się do tego, żeby doszło do sparowania z usługami internetowymi, które potrzebują weryfikacji dwuetapowej.

Token sprawdzi się na przykład w serwisie Wordpress z odpowiednimi wtyczkami, a także w przypadku konta Microsoft czy usług od Amazon bądź Dropbox. Warto dodać, że sugestia od producenta jest taka, aby użytkownik wykorzystywał token w celach powiązanych z dostępem do konta Google. Nowe konta da się dołączać wpisując specjalny klucz wygenerowany przez aplikację zewnętrzną. Jest też opcja wykorzystująca skanowanie kodów QR.

Authy to kolejna aplikacja zapewniająca sprawne obsługiwanie mechanizmu weryfikacji dwuetapowej. Wiele osób będzie mogło zauważyć pewne podobieństwa zbliżające Authy do Google Authenticator. Tutaj również mamy możliwość dodawania witryn za pośrednictwem generowanych kodów QR. Z kolei w przypadku gdy użytkownikowi bardziej odpowiada takie rozwiązanie, możliwe jest także ręczne podawanie specjalnego kodu.

Sporo ludzi może stwierdzić, że bardzo przydatne jest także dawanie możliwości stworzenia kopii zapasowej danych, co pomoże m.in. w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zgubimy nasze urządzenie. Authy można użyć jako generatora tokenów np. do Facebooka, Google, Microsoft itd. Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć, że aplikacja daje możliwość kopiowania tokenów do schowka.