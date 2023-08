Atak na klientów PKO. Uważaj podczas logowania

"Oszuści na niebezpiecznej stronie poza danymi logowania wyłudzają także numer karty i kod SMS" – alarmuje zespół CSIRT. Fałszywa strona do złudzenia przypomina oryginalny serwis logowania do bankowości elektronicznej iPKO. Cyberprzestępcy przygotowali niebezpieczną stronę z dużą dbałością o szczegóły, zatem na pierwszy rzut oka trudno rozpoznać próbę oszustwa.

Warto jednak zweryfikować adres strony , na której planujesz zalogować się do swojego rachunku bankowego. Przestępcy zmienili bowiem w nazwie domeny jedną literę. Fałszywy adres strony to lpko, podczas gdy oficjalny i bezpieczny portal PKO nazywa ipko i jest dostępny wyłącznie pod adresem ipko.pl.

CSIRT apeluje, aby dokładnie weryfikować adres strony. Domena przygotowana przez oszustów wygląda na prawdziwą i może nie budzić podejrzeń u potencjalnej ofiary. Pamiętaj jednak, aby pod żadnym pozorem nie podawać danych karty do twojego konta oraz danych logowania. W połączeniu z przekazaniem przestępcom kodu SMS jest to prosta droga do utraty oszczędności z rachunku bankowego.